MILANO (ITALPRESS) – La Polizia Locale di Milano, nell’ambito del settimanale servizio di controllo del territorio nell’area di piazzale Cuoco, per trattare l’abusivismo e il degrado, hanno rinvenuto due galline all’interno di autovettura in sosta, con cibo e acqua insufficienti e in condizioni igieniche precarie, lasciate lì dal proprietario del veicolo attualmente all’estero. Gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati ad ATS. 20 i sequestri amministrativi di cui 5 a carico di persone note, 5 i verbali per vendita abusiva,un sequestro penale per merce con marchio contraffatto, un sequestro penale e una denuncia per maltrattamento e abbandono di animali e un verbale per guida con patente scaduta.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Milano