MILANO (ITALPRESS) – E’ stata intitolata questa mattina una via all’interno del Parco Sempione, dietro all’Arena Civica lato via Legnano, alle calciatrici del 1933, nell’anniversario della prima storica, ma anche ultima, partita disputata l’11 giugno del ’33 dalla GFC, Gruppo Femminile Calcio, prima squadra di calcio femminile d’Italia. “L’iniziativa di oggi è particolarmente importante, ci vedo tanto di positivo in questa intitolazione”, ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Innanzitutto – ha continuato – è una storia al femminile e, al di là di ogni retorica, credo sia il momento di dare più ruolo al mondo femminile che tanto conta in una città come la nostra. E’ una storia di coraggio, e viviamo in un momento in cui di coraggio c’è tanto bisogno. E poi è una storia di politica in senso vero”.

Per il sindaco “il tema dello sport, che è importante per tutti noi. E’ importante che lo si faccia a livello competitivo, a livello dilettantistico, è importante che lo si faccia ad ogni età ed è importante che noi come Amministrazione cerchiamo di favorirlo sempre di più, facendo la nostra parte per avere spazi e impianti giusti perchè nella nostra idea di far vivere la Milano dei quartieri, ogni quartiere abbia gli spazi giusti. Sarà un percorso lunghissimo; ma una parte di percorso l’abbiamo fatta. E sarà un percorso che culminerà con le Olimpiadi del 2026”, ha concluso. Alla cerimonia presenti anche la consigliera comunale Anita Pirovano, promotrice dell’iniziativa in Consiglio Comunale, Elisabeth Spina di Milan Academy, Ilaria Pasqui, responsabile del Settore Femminile Internazionale F.C., e i familiari delle formidabili ragazze, hanno svelato un totem con la storia delle intrepide giovinette. L’area verde, intitolata dal Comune, si trova tra le vie Legnano, Comizi di Lione e Legione Lombardia, e non è distante dall’Arena Civica dove al loro tempo scendeva in campo l’Ambrosiana Inter di cui molte di loro erano tifose.

