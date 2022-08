MILANO (ITALPRESS) – Incidente sul lavoro questo pomeriggio attorno alle 14 all’interno del cantiere di un parcheggio interrato in via Borgogna, in zona San Babila. Un operaio di 64 anni, Nicola Lobaccaro, nato a Gravina di Puglia il 20 giugno 1958 è precipitato nel vuoto per circa 20 metri. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Milano. Le sue condizioni sono molto critiche. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato il recupero e le forze dell’ordine, cui spetterà il compito di accertare la dinamica dell’incidente.(ITALPRESS).

Photo credits: Vigili del Fuoco Milano