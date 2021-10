Milano, inaugurato murale dedicato a blogger Francesca Barbieri

“Francesca Barbieri ha cercato la bellezza nei momenti di dolore e ha continuato a fare la sua vita. Non è qui tra noi, però il ricordo che lascia è impressionante, vedendo anche come la gente ha reagito. Rimarrà una grande milanese come tanti milanesi adottivi”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, inaugurando un murale dedicato a Francesca Barbieri, travel blogger scomparsa a 38 anni lo scorso 2 aprile. bla/pc/gtr