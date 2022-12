MILANO (ITALPRESS) – Apre le sue porte ai milanesi il nuovo hotel del gruppo Ferragamo, il “Portrait Milano” di Corso Venezia 11. Una storia che parte da lontano, il complesso alberghiero di lusso sorge infatti su ciò che è stato il seminario arcivescovile di Milano. Qui i seminaristi hanno vissuto sino al 1930, poi la chiesa ambrosiana ha ospitato vari servizi fino al 2002, seguì il progressivo abbandono dell’edificio cinquecentesco con annessa ed imponente corte centrale. Notare, inoltre, che in passato ospitò anche la sede della direzione design della Olivetti. Michele De Lucchi, “ultimo maestro di questa grande tradizione”, come lo ha definito il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è infatti l’artefice della trasformazione del seminario nel nuovo hotel targato Ferragamo. “Un grande albergo – afferma Sala – con servizi, negozi, ma soprattutto il cortile che sarà restituito ai milanesi, diventando un passaggio pubblico pedonale tra corso Venezia e via Sant’Andrea”. Sarà un luogo di incontro e “ce n’è bisogno, faranno anche tanti eventi, credo”, aggiunge il sindaco a margine dell’inaugurazione, sottolineando l’importanza di valorizzare l’esistente anzichè costruire del nuovo: il Portrait, sostiene ancora il sindaco, “è un esempio di “rigenerazione” e “un recupero straordinario” di un luogo “bellissimo, abbandonato e poco conosciuto dai milanesi”. Certo, osserva il primo cittadino, che “è turismo e accoglienza di alto livello, quindi per un certo tipo di clientela, però ci lavora chi ne ha bisogno. Il lusso va visto con quest’occhio, porta lavoro a una città che ne è sempre alla ricerca”. Per Leonardo Ferragamo, presidente della nota casa di moda che porta il nome del padre Salvatore, “è un onore” donare alla città “la piazza del Quadrilatero, meraviglioso cortile che potrà essere vivibile da tanti”. “E’ stato forte il desiderio” di valorizzarlo e “ringrazio la Curia per avere condiviso la nostra visione”. “Questo – ha concluso il sindaco – è un tipico esempio del modo in cui Milano si sta trasformando per aumentare la sua attrattività: rigenerazione, rispetto per l’ambiente, offerta di nuovi servizi, puntando sempre alla valorizzazione degli spazi pubblici”. (ITALPRESS).

Photo Credits: xa1