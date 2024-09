MILANO (ITALPRESS) – In occasione della “Milano Green Week 2024”, alla presenza dell’Assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, della Presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi e dell’Amministratore Delegato di SmartCityLife, Roberto Russo, è stata inaugurata la nuova porzione nel Parco di CityLife, tra piazza Elsa Morante e le residenze Rb1 – Rb2, aperta a sud verso Via Spinola. Un’area di circa 10.700 mq, con 2.500 mq di prato, 5.200 mq di pacciamatura e 3.000 mq di aree pavimentate. 107 alberi, circa 17.000 tra arbusti e piante perenni; 760 mq di area a calcestre e 18 panchine. Ma la novità importante è anche una vasta area giochi, posta sull’asse Spinola tra Rb1 e Rb2 di nuova costruzione dotata di fontanella pubblica. L’area infatti oltre ad incontrare le esigenze dei bambini è sicura e aperta a tutti, per dar modo a tutte le famiglie che si recano nel parco di CityLife di poter usufruire di uno spazio protetto a ‘misura di bambinò. La nuova porzione di parco permetterà una migliore e più veloce connessione pedonale, tra Piazza Tre Torri e la fermata della Metro1 di Amendola Fiera. Questo di fatto rende ancora più accessibile tramite trasporto pubblico l’iconico quartiere di CityLife ai frequentatori dell’area e del parco adiacente. Una porzione che si va ad aggiungere all’attuale grande parco urbano con i suoi 178mila metri quadrati di verde, 2.000 alberi, 5.000 mq di orti fioriti, 2 km di percorso running, campi da tennis e paddle, e opere d’arte contemporanea del museo a cielo aperto ArtLine. “E’ sempre una soddisfazione – commenta l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi – partecipare alla nascita e alla restituzione ai cittadini e alle cittadine di una nuova porzione del parco urbano di Citylife che, oltre ad essere un grande polmone verde per tutta la città, è anche un luogo sempre più ricco di occasioni di socialità e aggregazione”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa City Life