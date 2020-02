Milano, in via Ripamonti nasce Smart City Lab

Milano, in via Ripamonti nasce Smart City Lab

Oggi il Comune di Milano ha dato il via ufficiale ai lavori per la rigenerazione dell'area dell'ex Pirelli Cavi di via Ripamonti 88. Dopo 22 anni di abbandono e degrado, e 8 anni dall'avvio del progetto, finalmente martedi' partira' la costruzione dello Smart City Lab. mag/pc/red