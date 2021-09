MILANO (ITALPRESS) – Guanti scope e sacchetti alla mano, i dipendenti di McDonald’s di Assago si sono dati appuntamento questa mattina al parco Annarumma di Milano per ripulirlo dai rifiuti abbandonati. Un’iniziativa sotto lo slogan ‘Le giornate insieme a te per l’ambientè contro il fenomeno del littering, l’abbandono incontrollato di rifiuti, promossa dall’azienda in diverse città, e a Milano al fianco di Fise Assoambiente, Utilitalia e Amsa. “In Italia si stima che nei parchi ci siano 4 rifiuti per metro quadrato e fino ad 8 nelle spiagge. Un fenomeno crescente. Oggi abbiamo raccolto la sfida: abbiamo deciso di metterci in gioco in prima persona e su base volontaria abbiamo chiesto l’adesione dei nostri dipendenti di Assago e la grande maggioranza risposto in senso positivo”, ha spiegato Dario Baroni, amministratore delegato McDonald’s Italia.

L’obiettivo è coprire oltre 100 comuni italiani. Oggi è stata la volta dei dipendenti di Assago, poi toccherà ai dipendenti di Roma. L’ad ricorda inoltre l’attenzione dell’azienda verso i temi ambientali: “Sono anni che ci stiamo impegnando su vari fronti – ha sottolineato – soprattutto sul packaging rinnovabile. Abbiamo già trasformato il nostro packaging al 90% in plastica riciclabile. Insieme a questo la sostenibilità della filiera alimentare e della supply chain logistica, e la sostenibilità energetica anche dei nostri ristoranti. Un impegno a 360 gradi”.

“Dopo questi mesi di pandemia l’attività all’aperto è stata molto rivalutata ma bisogna stare attenti: anche noi con Ansa abbiamo visto un aumento dei rifiuti. E questo è un problema per l’ambiente”, ha commentato l’ assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano Marco Granelli.

“Il gesto dei volontari vale 100 volte di più delle regole dell’amministrazione: il loro gesto insegna che le cose di tutti sono cose nostre, di ognuno di noi, e lo dice con i fatti. Quindi Il nostro grazie alle dipendenti e ai dipendenti di MacDonald’s per questa attività di volontariato, che aiuta questa città. I parchi – ha concluso – sono un bene enorme e il segnale di oggi è bellissimo: di donne uomini che ci tengono alla propria città e danno del tempo per aiutare a pulire un parco, quindi un bene comune”.

(ITALPRESS).