MILANO (ITALPRESS) – Con l’arrivo dell’inverno, i Bagni Misteriosi di Milano si trasformano in un incantevole villaggio natalizio. Ogni fine settimana, il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera festosa grazie a una mostra di presepi, botteghe artigiane, un presepe vivente con attori in costumi coloratissimi, incursioni musicali, spettacoli, concerti e cori coinvolgenti pensati per adulti e bambini. Non mancheranno laboratori creativi e spazi gioco dedicati ai più piccoli, il tutto arricchito da luci scintillanti e colori che rendono unico questo luogo. I mercatini di Wunder MRKT offriranno un’ampia selezione di idee regalo originali, con un’attenzione particolare all’artigianato e al riciclo. Per questa stagione, la patinoire cederà il posto alle tante altre attività natalizie, ma tornerà il prossimo anno in occasione dei preparativi per Milano-Cortina 2026. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Teatro Parenti