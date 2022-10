Milano, grazie a Gruppo Cap torna a rivivere ex scuola Parco La...

L'ex scuola del Parco La Spezia a Milano diventa una piccola "opera d'arte" per il quartiere, grazie ad un intervento finanziato dal Gruppo Cap, che da poco ha trasferito la sua sede proprio in questa zona. "Stiamo lavorando con i cittadini e con le associazioni di quartiere per raccontare dei pezzi che hanno fatto crescere quest'area", ha dichiarato il presidente del Gruppo Cap, Alessandro Russo.