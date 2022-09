Milano, Fatture false per 1,8 miliardi, 13 indagati in tutta Italia

Un giro di fatture false da 1,8 miliardi per frodare l'Iva. Sono questi i risultati delle indagini della Guardia di Finanza di Milano che ha sottoposto a misure cautelari 13 persone indagate per associazione a delinquere e frode fiscale. Attraverso una rete di società in Italia e all'estero, gli indagati avevano creato un sistema per l'acquisto di merci senza versare gli oneri dell'Iva. xh7/trl/gtr