Milano, Delpini “Riqualificazione non la renda città per ricchi”

Milano, Delpini “Riqualificazione non la renda città per ricchi”

"Il rischio è che la riqualificazione della città finisca per renderla una città per ricchi". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a margine di un incontro con gli studenti dell'Università Bicocca. Sull'argomento periferie è intervenuta anche la rettrice Giovanna Iannantuoni , dicendo che l'ateneo "sta cercando di essere leader in questo quartiere tradizionalmente considerato periferico e ora al centro di un nuovo centro". xa1/trl/gsl