MILANO (ITALPRESS) – BookCity Milano 2024 si terrà dall’11 al 17 novembre. Giunta alla tredicesima edizione, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione Bookcity Milano, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, da AIE – Associazione Italiana Editori e dal Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio del Ministero della cultura. BookCity Milano allarga ulteriormente i propri confini e raggiunge anche Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia. 1597 eventi con oltre 3000 protagonisti e più di 400 volontari, 70 librerie, oltre 50 biblioteche (di cui 17 di condominio) e 339 sedi che ospitano gli incontri della manifestazione. BookCity Milano 2024 è sostenuta da Intesa Sanpaolo (main partner), Esselunga (premium partner), con la collaborazione di Fondazione Cariplo e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Partecipano inoltre Recordati, Galleria Campari, Pirelli, Fondazione Fiera Milano, Gruppo San Donato, Burgo Group, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Enel, Federazione Carta e Grafica, Comieco, Messaggerie Libri SpA, Fondazione AEM. Sono media partner dell’edizione 2024 di BookCity Milano: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, Rai Radio2, Rai Radio3, Rai Pubblica utilità, Feltrinelli Librerie, Giornale della Libreria, ilLibraio.it e Scomodo. In un momento storico in cui il drammatico tema della guerra si impone con sempre maggiore urgenza, il focus tematico di BCM24 sarà Guerra e Pace, argomento che ha sempre impegnato la letteratura nelle sue varie forme, nello sforzo di offrire uno strumento per leggere i conflitti. In questo contesto si inserisce la proposta di BookCity agli editori di dedicare una serie di eventi a Guerra e Pace, nella convinzione che i libri abbiano sempre avuto un ruolo nel comprendere il passato, affrontare il presente e provare a immaginare il futuro. A Guerra e Pace sarà dedicata anche la serata inaugurale di BookCity Milano, i cui ospiti d’onore saranno Edith Bruck e Claudio Magris che, per l’occasione, riceveranno il Sigillo della Città dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Militante dell’inutilità dell’odio, Edith Bruck ricorda quanto sia importante preservare e coltivare il seme della memoria per provare a far germogliare un futuro in cui tutti possano apprendere dagli errori del passato. Tra gli eventi dedicati al focus tematico dell’anno si ricordano, tra gli altri, alla Fondazione Corriere della Sera, nella giornata di sabato 16 novembre: alle 11.00 Hitler e Mussolini, con Bruno Vespa; alle 14.30 Il grido della pace, con Andrea Riccardi; alle 21.00 Racconti di guerra. Ricordando Maria Grazia Cutuli, l’annuale omaggio alla giornalista scomparsa. Alla Fondazione Corriere della Sera, in Sala Buzzati, anche la tradizionale festa di La Lettura, intitolata La Lettura #potereallaparola, con Antigone Nuda, Gianmarco Bachi, Greg Goya, Maurizio Merluzzo, Stefano Nazzi, Silvia Romani e la partecipazione musicale del Duo Bucolico, conduce Alessia Rastelli; domenica 17 novembre alle 16.00. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Stilema