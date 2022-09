ROMA (ITALPRESS) – “C’è l’esigenza pratica di avere il nuovo

amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026. Non

posso parlare per chi oggi è al Governo, ma la nomina deve

arrivare il prima possibile: ne ho parlato con il presidente

Thomas Bach, che nei prossimi giorni tornerà a Roma, e anche il

Cio aspetta la designazione con urgenza”. Lo ha dichiarato il

presidente del Coni Giovanni Malagò parlando a margine di un

evento al Foro Italico. “Nuovo Governo? Le aspettative del mondo dello sport sono importanti vista la storia e il prestigio dello sport e del Coni in Italia. E poi abbiamo i Giochi Olimpici di

Milano-Cortina 2926 da organizzare”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

