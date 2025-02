Milano-Cortina, Fontana “Le cose vanno bene, faremo grande Olimpiade”

MILANO (ITALPRESS) - "È stato un grande evento, questa manifestazione penso abbia contribuito ad accendere il fuoco della partecipazione, dell'emozione e dello spirito olimpico che dobbiamo cercare di diffondere in tutto il territorio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della cerimonia del 'One Year to Go' ai Giochi invernali di Milano-Cortina al Piccolo Teatro di Milano. "Possiamo dire che i lavori stanno andando bene, siamo tranquilli, facendo gli scongiuri per eventi eccezionali che si dovessero verificare, le cose stanno andando bene, faremo una grande Olimpiade". pia/gm/gtr