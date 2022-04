ROMA (ITALPRESS) – “Da Torino 2006 un pò di acqua sotto i ponti ne è passata. Io sono la stessa, la passione è la stessa, ma sono cambiate tante persone intorno a me, perchè sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Finora ce l’ho fatta, vedremo cosa accadrà a Milano-Cortina nel 2026: ci sarò sicuramente perchè penso di poter dire ancora la mia”. Lo ha dichiarato Arianna Fontana durante l’evento stampa organizzato per ufficializzare il rinnovo della collaborazione tra Coni ed Herbalife24 in qualità di Sport Nutrition Supplements Sponsor fino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

“C’è stato un incontro a Roma – ha proseguito l’olimpionica dello short track a margine dell’evento – io ho espresso il desiderio di continuare, la federazione ha manifestato la volontà di supportarmi, dunque il primo passo è stato fatto. Prossimamente definiremo i programmi, dobbiamo capire se dalle parole si passerà ai fatti. Quando saprò qualcosa di più concreto lo saprete tutti. Spero presto, ci sono quattro anni per Milano-Cortina ma il tempo vola e passa rapidamente: io non sono più giovane e dovrò gestirmi bene questo periodo. Sarà una nuova avventura, una nuova sfida con me stessa, qualcosa di davvero importante. Rapporto con Dotti? Non l’ho più visto, non ci ho parlato, ma io ho già perdonato e non ho altro da aggiungere”.

-foto Image-

