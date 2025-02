Milano Cortina, Bach “Malagò al Coni durante Giochi? È leader capace”

MILANO (ITALPRESS) - "Stiamo parlando ora del Comitato organizzatore e siamo molto felici di avere con Giovanni Malagò un leader capace". Lo ha dichiarato il presidente del Cio Thomas Bach nel suo discorso a margine della cerimonia del 'One Year to Go' ai Giochi invernali di Milano-Cortina al Piccolo Teatro di Milano, a proposito della possibilità che Giovanni Malagò resti alla presidenza del Coni fino al termine dei Giochi di Milano-Cortina 2026. "Sappiamo che con Andrea Varnier e tutto il team, ha fatto un grande lavoro insieme a tutta la squadra e sarà così fino all'ultimo giorno dei giochi paralimpici", ha poi aggiunto. pia/gm/gtr