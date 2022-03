MILANO (ITALPRESS) – Celebrata a Milano, al Cimitero Monumentale, il novantesimo anniversario della scomparsa di Filippo Turati.

“Persona importantissima per il nostro paese e per la nostra città, non ha solamente difeso dei valori ma è stato estremamente innovativo nel proporre un idea di politica” ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Chi fa politica – ha aggiunto- deve avere senso della sua azione nel lungo tempo. Ora ricordiamo le sue parole e i suoi insegnamenti: rimanere fedele a propri principi e continuare a fare la propria parte deve essere la fonte principale di ispirazione di un politico. Milano è stata felicemente condizionata non solo da Filippo Turati ma da molti sindaci socialisti. Non è pensabile che la stagione del socialismo che il nostro paese ha avuto possa essere non solo ricordata ma valorizzata”. Tra i giovani, “ci sono istanze di trasformazione ambientale ma anche di equità sociale e di ricerca di nuovi modelli. Il mondo è diviso quasi al 50% tra paesi democratici e paesi che in varia forma lo sono poco, o addirittura sono dittatoriali. La democrazia non è un bene che ci è concesso e che nessuno ci toglierà, va difesa e rinnovata” ha concluso.

“Filippo Turati è stata una figura che nella nostra storia deve essere ricordata con grande rispetto” ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “E’ stata una persona con grande passione per la politica da quando era giovane fino alla sua morte – ha ricordato- una persona che ha vissuto momenti difficili nel paese e nel suo partito. Aveva una visione che ancora oggi è attuale, che deve portarci a capire l’importanza della democrazia che si conquista giorno per giorno con un processo che deve sempre più riguardare un percorso che tutti dobbiamo fare per sanare le diseguaglianze, che ancora oggi pesano sulle nostre democrazie. Solo così riusciremo a difendere la democrazia. Questa credo sia la battaglia vera del socialismo, un insegnamento ancora oggi per noi importantissimo. Turati fu sempre favorevole al dialogo tra paesi diversi, e alla condanna di ogni violenza. Anche questo è un insegnamento che dobbiamo tenere molto a cuore” ha concluso.

Alla commemorazione hanno partecipato Pia Locatelli, presidente onoraria dell’Internazionale Socialista Donne, Brando Benifei, del gruppo dell’Alleanza progressista dei Socialisti al Parlamento europeo e il sindacalista Walter Galbusera, oltre alla pronipote di Anna Kuliscioff.

(ITALPRESS).

