MILANO (ITALPRESS) – Celebrati questa mattina i 161 anni dalla fondazione del corpo di Polizia locale di Milano.

“Il nostro lavoro e dedizione hanno accompagnato in questi mesi la città nella riconquista della normalità” ha sottolineato il Comandante della Polizia locale Marco Ciacci, che ha garantito: “Non è mancato e non mancherà l’impegno per garantire il nostro supporto alle persone più in difficoltà, con oltre 26 mila contatti telefonici e 7.500 visite domiciliari” Ciacci ha poi ricordato la “capacità della nostra centrale operativa” che ha gestito oltre 250 mila richieste di intervento. In merito alla movida, il comandante ha ricordato che sono stati realizzati oltre 4 mila controlli.

L’impegno degli agenti “a causa della pandemia e stato veramente gravoso” ha ricordato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Anche grazie al loro lavoro la lotta alla pandemia ha potuto dare suoi risultati: avete accompagnato la vita della città – ha detto rivolgendosi al corpo di polizia- e i cittadini hanno potuto contare sulle qualità di sempre, l’umanità e la presenza, un rapporto umano che si e rinsaldato più che mai”. Oggi “siamo all’anno zero – ha continuato il sindaco – i segni di novità sono e devono essere tanti. L’uscita dall’emergenza sanitaria ha aperto una nuova sfida è nuova fase: nei prossimi anni vedremo cambiare Milano e la cambieremo insieme. Stiamo lavorando e lavoreremo nei prossimi mesi per rendere più efficiente il corpo” ha assicurato Sala.

“Stiamo programmando una seria di interventi per sviluppo polizia locale: una nuova sede operativa, l’assunzione di nuovi agenti, con un incremento di organico senza precedenti, e punteremo sulla formazione perchè nuove sfide richiedono nuove competenze” ha concluso.

In occasione della celebrazione 50 nuovi agenti che entreranno in servizio nel corpo hanno prestato giuramento.

