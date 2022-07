MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio Comunale di Milano ha osservato un minuto di silenzio per Diana, la bimba di 16 mesi morta in via Parea a Milano, quartiere Ponte Lambro. La bambina, che la madre Alessia Pifferi avrebbe lasciata sola per una settimana, è stata trovata lo scorso mercoledì. La proposta al consiglio è arrivata dal consigliere del Partito Democratico Alessandro Giungi, sollecitato dagli interventi in aula dei consiglieri Luca Costamagna (Pd) e Alessandro De Chirico (capogruppo Forza Italia).(ITALPRESS).

Photo credits: xa1