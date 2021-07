Milano, Bernardo “per i commercianti non è stato fatto abbastanza”

"Come promesso sto girando i quartieri, i commercianti e gli artigiani di Milano chiedono un aiuto". Lo ha detto il candidato sindaco di Milano del centrodestra, Luca Bernardo, che ha incontrato i commercianti in via Ascanio Sforza, zona Navigli. bla/vbo/r