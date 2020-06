Il Milan espugna il campo del Lecce battendo 4-1 i salentini, mentre finisce pari al Franchi tra la Fiorentina e il Brescia. Questo l’esito delle prime gare della 27a giornata di serie A.

Eliminato dalla Coppa Italia per mano della Juventus, superato in classifica per un giorno dall’Hellas Verona e circondato dalle voci su una nuova rivoluzione tecnica in arrivo. Eppure al momento di tornare in campo nella ventisettesima giornata di Serie A, al Via del Mare il Milan risponde presente, vince e aggancia momentaneamente il Napoli a quota 39 punti in classifica. A farne le spese un Lecce sconfitto per 4-1 con le reti di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao al termine di una partita controllata dai rossoneri per gran parte dei novanta minuti, nonostante l’assenza pesante di Ibrahimovic. In gol Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao per i rossoneri, Mancosu su rigore per i padroni di casa.

A Firenze, finisce 1-1 tra viola e rondinelle. Reti: al 17′ pt Donnarumma su rigore, pari di Pezzella al 29’pt. Viola in dieci negli ultimi 20′ per il rosso a Caceres. Espulso anche il tecnico Iachini.

