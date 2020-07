BOLOGNA (ITALPRESS) – “Nessun problema con la società, nessuna divisione sui piani riguardo la prossima stagione. Conosco i piani di crescita del Bologna e li accetto. Sappiamo che ci sono sette squadre superiori e altre alle nostre spalle che vogliono tornare a lottare per l’Europa come Torino e Fiorentina. Noi dobbiamo lavorare e migliorare le nostre lacune. Non dobbiamo arrivare per forza in Europa”. Sinisa Mihajlovic ha aperto così la conferenza stampa in vista della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta in programma domani (ore 19.30). La gara arriva dopo la sconfitta per 5-1 a San Siro contro il Milan di sabato e il tecnico del Bologna ha voluto mettere le cose in chiaro riguardo obiettivi e aspirazioni del club emiliano: “Non possiamo pensare di essere all’altezza di Milan, Napoli o Roma. Con la società siamo d’accordo: con i giusti inserimenti e la crescita dei giovani che abbiamo puntiamo a crescere. Se migliorerà la classifica dipenderà da noi ma anche dagli altri. Presto potrà diventare un obiettivo reale, ma serve tempo, lavoro, investimenti mirati e molta buona volontà”. E riguardo alla prossima avversaria, l’Atalanta, ha aggiunto: “Loro sono la migliore squadra insieme alla Juventus e forse giocano anche meglio. Anche l’anno scorso lo erano, ti fanno giocare male. Sono fisici, hanno corsa, talento, giocatori importanti. Domani cambieremo qualcosa per forza di cose”. Mihajolovic spera che le cose andranno meglio rispetto alla gara con il Milan: “I ragazzi sanno che non mi piace perdere le partite come fatto con il Milan. Abbiamo fatto turnover, ma questo non basta per giustificare la sconfitta. Abbiamo giocato da poco a San Siro contro l’Inter, forse più forte del Milan, e abbiamo vinto. Pretendo di più, soprattuto per rispetto dei tifosi che ci applaudono quando vinciamo e non ci contestano quando perdiamo in maniera umiliante. Spero non debbano servire le contestazioni per svegliarci”.

