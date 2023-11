Migranti soccorsi dalla Guardia Costiera a Lampedusa, le immagini

LAMPEDUSA (ITALPRESS) - La Guardia Costiera di Lampedusa ha effettuato due soccorsi di migranti a largo di Lampedusa. Su una scogliera di Capo Ponente sono intervenute due motovedette. Nelle operazioni, grazie all’impiego del soccorritore marittimo dell’equipaggio della motovedetta SAR 319, sono state recuperate 40 persone e una bambina esanime, a cui sono state comunque praticate manovre di rianimazione dal personale medico CISOM di bordo senza purtroppo sortire effetto. Sotto il coordinamento della Guardia Costiera sono state attivate le ricerche di dispersi con l’impiego di mezzi aerei e navali di Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Frontex. Le ricerche sono tuttora in corso. Inoltre la Guardia Costiera ha ricevuto la segnalazione di un peschereccio in difficoltà in area di responsabilità SAR italiana con 576 migranti a bordo. La sala operativa della Guardia Costiera di Palermo ha coordinato le operazioni di soccorso, inviando sul posto mezzi SAR della Guardia Costiera di Lampedusa e mezzi navali della Guardia di Finanza. Le condizioni meteomarine presenti non hanno permesso di effettuare in sicurezza le operazioni di trasbordo dei migranti e pertanto il peschereccio è stato condotto i nel porto di Lampedusa. pc/gtr