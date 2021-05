Migranti, Procaccini: “Controllare le partenze”

La soluzione della questione migratoria risiede in un “presidio navale di controllo alle partenze” che abbia il compito di “filtrare i migranti” che hanno diritto alla protezione internazionale, per garantirgli un percorso in Europa “sicuro, gratuito e, soprattutto, legale”. Lo afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini. alp/sat/gtr