Migranti, Meloni “Io ho coscienza a posto, chi fa propaganda no”

"Considero inaccettabili le accuse legate alla tragedia di Cutro, vi dirò che la mia coscienza è perfettamente a posto, e spero che lo sia anche quella di chi usa le morti della povera gente per fare propaganda". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella replica per le comunicazioni in Senato sul prossimo Consiglio Europeo. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)