LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’aumento degli arrivi di migranti in Italia è guidato dagli ivoriani che stanno acquistando pescherecci per lasciare la Tunisia. Secondo le statistiche diffuse dalle Nazioni Unite, circa 12.000 dei 20.000 arrivi di quest’anno provengono dalla Tunisia, in deciso aumento rispetto ai 1.000 arrivi dell’anno scorso. I migranti ivoriani sono tra i sub-sahariani partiti dal porto tunisino di Sfax, con oltre 3.000 migranti dalla Costa d’Avorio che sono salpati per raggiungere Lampedusa. Sono stati 1.500 i cittadini sub-sahariani che sono stati intercettati dalla Guardia costiera tunisina solo nella seconda settimana di marzo. I trafficanti tunisini stanno incoraggiando un gran numero di sub-sahariani a lasciare la Tunisia. L’ambasciatore ivoriano Ibrahim Sy Savane ha confermato che centinaia di ivoriani hanno chiesto di essere rimpatriati dalla Tunisia. Secondo i dati ufficiali, in Tunisia ci sono circa 21.000 migranti privi di documenti provenienti da altre parti dell’Africa. La comunità ivoriana conta circa 7.000 persone.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

