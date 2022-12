Midiri “Nuovo approccio in medicina moderna con al centro il paziente”

“L’aspetto più importante è la multisciplinarità, mette insieme professionisti di varia caratura e origine, come medici, psicologi, letterati. Il tutto per riscoprire il filo logico conduttore della medicina narrativa, che diventa un perno del nuovo approccio antropologico che permette di mettere al centro il paziente, ". Lo ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri in occasione del convegno a Palermo "Le culture della cura". xd6/pc/gsl