La nuova stagione del Toscano Racing Team non poteva iniziare in modo migliore. In attesa della presentazione della squadra corse 2022 arriva già una notizia molto importante.

Al centro della tematica troviamo il pilota e co-fondatore del TRT Michele Milanesi che si prepara a disputare il suo decimo anno di attività agonistica. Nel suo palmarès in passato aveva già ottenuto premi di prestigio tra cui il Titolo di Rookie Of The Year e Miglior Allievo nel campionato Italiano di motociclismo sulla Yamaha, poi il passaggio in Honda dove ha conquistato il 4° posto nelle cat.U30 ed Esordienti. E infine il passaggio al rental kart nella seconda parte della sua carriera, raggiungendo l’apice lo scorso anno conquistando il 3° posto assoluto in campionato sui 125 2t. Questa volta però riceverà un premio molto diverso dal solito, si tratta di una cerimonia che riguarda il Comune di Pavia e si terrà venerdì 28 gennaio alle 12.00 presso l’Assessorato allo sport e alla polizia locale. Sarà proprio l’Assessore Pietro Trivi a consegnarlo e naturalmente sarà in funzione delle nuove normative di sicurezza previste dal Paese, a differenza di un evento aperto al pubblico com’era inizialmente previsto.

(ITALPRESS).

