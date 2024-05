ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea di Assosalute, l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica, ha eletto oggi alla presidenza Michele Albero (Perrigo Italia).

Le imprese aderenti ad Assosalute rappresentano oltre il 70% del mercato dei farmaci da banco – specialità medicinali acquistabili senza obbligo di ricetta medica e riconoscibili grazie al bollino rosso posto sulle confezioni – per un giro d’affari di oltre 3 miliardi di euro nel 2023. Albero succede a Salvatore Butti, che ha ricoperto il ruolo di Presidente nel triennio precedente.

“Sono onorato di essere stato eletto come Presidente di Assosalute, un soggetto autorevole nel settore del farmaco, che rappresenta anche un importante interlocutore delle Istituzioni su dirimenti temi di politica sanitaria e farmaceutica. Intendo proseguire l’attività dell’Associazione anzitutto valorizzando, in tutte le sedi opportune, il ruolo dei medicinali da banco quale presidio quotidiano della salute delle persone e risorsa da valorizzare per la sostenibilità ed equità del Servizio Sanitario Nazionale”, ha affermato Albero.

Tra le linee guida tracciate dal Presidente sono centrali il dialogo anzitutto con i farmacisti e poi con i medici di famiglia, primi interlocutori del cittadino in tema di salute, la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e il rinnovo della governance farmaceutica.

Uno dei temi chiave dell’agenda del Presidente sarà l’ampliamento dell’offerta dei farmaci di automedicazione attraverso lo switch farmaceutico, obiettivo perseguibile grazie alle competenze che, secondo Michele Albero “le persone hanno acquisito nell’uso responsabile dei farmaci, anche grazie al supporto del farmacista e del medico di famiglia. Oggi i tempi sono maturi per rivedere i prodotti disponibili sul mercato italiano e confrontarli con quelli di altri Paesi, non solo esaminando l’offerta terapeutica e i principi attivi disponibili senza prescrizione medica, ma anche valutando i dosaggi e le formulazioni dei farmaci da banco presenti altrove in Europa”.

L’Assemblea, su proposta del Presidente, ha eletto i Vicepresidenti che lo affiancheranno nel triennio 2024-2027: Silvia Clotilde De Micheli – Haleon Italy S.r.L. e Matteo Scarpis – Sanofì Consumer Healthcare Italia

Al termine dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo ha eletto i due Componenti il Consiglio di Presidenza: Adelaide Raia (Alfasigma) e Paolo Zotti (Reckitt Benckiser).

– foto ufficio stampa Assosalute-Federchimica –

(ITALPRESS).