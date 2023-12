Metsola “Salvini? Sono qui in Italia per parlare con tutti”

PALERMO (ITALPRESS) - “Come rispondo alla critica del ministro Salvini sulla nostra coalizione in Europa? Su questo ho già risposto in Calabria questa mattina, sono qui in Italia e ho comunicato con tutti i deputati italiani, io lavoro con tutti loro, sono qua come Presidente del Parlamento anche per fare un appello in vista di giugno sperando ci sia la più alta partecipazione alle elezioni. Per me l'Europa non è solo Bruxelles e Strasburgo ma è qui nel cuore del Sud Italia e questo è il messaggio che io voglio mandare e penso che l'unità che ho visto in tutta la mia visita lo porterò anche in Sicilia”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a margine della visita al Museo del Presente - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a Palermo. xd6/vbo/gtr