MILANO (ITALPRESS) – Metro 5 S.p.A., concessionaria della Linea 5 della metropolitana di Milano, è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio nell’ambito della 5ª edizione del Premio Industria Felix – L’Italia che compete 2024. Il riconoscimento è stato ritirato giovedì 12 dicembre 2024 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana (Gruppo Euronext), in Piazza degli Affari 6, un luogo simbolo del dinamismo economico italiano. Questo premio, che ogni anno celebra le eccellenze dell’imprenditoria italiana, si distingue per il rigore dell’analisi e l’affidabilità dei criteri utilizzati. Metro 5 è stata selezionata tra le Top imprese per performance gestionale e solidità finanziaria, dopo un’approfondita inchiesta condotta dal periodico Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, su circa 700.000 bilanci aziendali relativi all’anno fiscale 2022. Un riconoscimento che conferma la capacità di Metro 5 di emergere come punto di riferimento nel settore delle grandi infrastrutture e dei trasporti pubblici. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma