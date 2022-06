ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Meta sta lanciando una nuova scheda “Chiamate” a livello globale nella sua app Messenger per utenti iOS e Android. La nuova scheda terrà traccia di ogni chiamata effettuata o ricevuta nell’app in un unico posto. Inoltre, renderà più semplice collegare le chiamate con un solo tocco. E per le persone che non utilizzano regolarmente la funzione, aggiunge un chiaro promemoria che possono utilizzare l’app per chiamate vocali o videochiamate oltre ai messaggi di testo. Nel 2014, Facebook ha ritirato la messaggistica dall’app principale di Facebook, spingendo gli utenti mobili a scaricarne una separata per continuare a utilizzare la funzione come parte della sua spinta per rendere Messenger un’esperienza unica. La funzione di videochiamata è arrivata nel 2015, seguita da messaggistica tra app con Instagram e infine chat di gruppo tra app.

Più di recente, ha aggiunto nuove scorciatoie, incluso un tag @everyone per avvisare tutti in una conversazione. Così come un interruttore silenzioso per inviare un messaggio che non farà apparire notifiche per tutti gli altri nel gruppo.

Secondo Meta, sia le chiamate audio che quelle video sono aumentate del 40% rispetto all’inizio del 2020. Con 300 milioni di chiamate effettuate ogni giorno. L’app Messenger ha introdotto per la prima volta le chiamate vocali nel 2013. Questa ultima funzionalità fa un ulteriore passo avanti verso la funzione di hub di comunicazione completo. C’è molta concorrenza per le applicazioni utilizzabili per chiamare amici e familiari (come l’app del proprio telefono, WhatsApp di Meta e qualsiasi app di Google), ma i numeri suggeriscono che è un’opzione di riferimento per molte persone.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).