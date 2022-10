Messo in sicurezza a Tortona autoarticolato che trasportava GNL

Messo in sicurezza a Tortona autoarticolato che trasportava GNL. Le operazioni di bonifica del serbatoio a Gas Naturale Liquefatto sul tratto autostradale della A21. Sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Pavia e Torino con il Nucleo Regionale NBCR per le operazioni di svuotamento, bonifica del serbatoio e per la completa messa in sicurezza dello scenario. tvi/gsl