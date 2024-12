Messina, la frazione di Gesso in festa per la visita di Jill Biden

MESSINA (ITALPRESS) - La frazione messinese di Gesso è scesa in piazza per festeggiare Jill Biden. La First Lady americana è stata accolta da una folla festante e bandiere italiane e americane. "Welcome to Gesso, Jill" e "We love You. You will always have a home here" si legge su due striscioni appesi ai balconi di piazza Sant'Antonio Abate, antistante l'omonima chiesa. Gesso è il luogo di origine dei bisnonni della First Lady, Gaetano Giacoppo e Concetta Scaltrito, che emigrarono a Hammonton, negli Usa a fine 800. sat/abr/gtr