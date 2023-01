Messina Denaro, le immagini dell’abitazione di Campobello di Mazara

Nelle immagini fornite dai Carabinieri, l'abitazione di Via CB31, a Campobello di Mazara (Trapani), in uso al boss Matteo Messina Denaro. Su una parete il ritratto di Joker, il malvivente nemico di Batman. In una delle stanze una panca con attrezzi da palestra. abr/