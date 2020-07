“Se vogliamo lottare per la Champions League dobbiamo cambiare molte cose”. E’ molto critico Leo Messi dopo la sconfitta del Barcellona contro l’Osasuna nella penultima giornata della Liga, in una serata che ha incoronato il Real Madrid campione di Spagna per la 34^ volta. “Non volevamo finire la stagione in questo modo, però la partita di stasera fotografa il nostro campionato – ha dichiarato l’argentino – Il Real ha fatto la sua parte: è un grande merito vincere tutte le partite dopo l’interruzione, ma noi ci abbiamo messo del nostro.

Siamo una squadra molto irregolare, abbiamo perso punti dove non avremmo dovuto perderli. Se non riusciamo a lottare per la Liga, come possiamo farlo per la Champions?”. Messi ha mandato un messaggio chiaro alla società e ai compagni ricordando anche le ultime delusioni in Champions: “Roma, Liverpool, i tifosi stanno perdendo la pazienza perchè non stiamo regalando loro nulla – ha osservato l’argentino del Barcellona – Se vogliamo lottare per la Champions ora dobbiamo cambiare molte cose e fare una severa autocritica, a cominciare da noi calciatori. Siamo il Barça e siamo obbligati a vincere tutte le partite”.