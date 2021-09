MILANO (ITALPRESS) – “Prevediamo entro il prossimo quinquennio di attivare, in maniera progressiva, nuove assunzioni per riportare il rapporto studenti-docenti in linea con la media europea mentre, a breve, circa 400 Grant, un migliaio di ricercatori collegati ai progetti del Pnrr e un congruo numero di manager di ricerca per la gestione delle infrastrutture”. A dirlo è il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022 dell’Università Bicocca. Per il ministro, nuove assunzioni in atenei e enti di ricerca, infrastrutture materiali e un contesto normativo più integrato e coerente sono le tre leve da attivare per sostenere studenti, docenti e personale, “i capisaldi” della buona ricerca e dell’università capace di attrarre talenti e capitali a livello globale, quali.

Si interverrà, spiega Messa, sulle infrastrutture, “affinchè possano essere adeguatamente qualificate in termini di ecosostenibilità e fruibilità. Al nuovo indirizzo della transizione ecosostenibile a basso impatto si indirizzeranno i bandi sull’edilizia per le infrastrutture di ricerca e la residenzialità universitaria”. E infine, si “agirà sul contesto normativo per renderlo integrato e coerente con gli strumenti da attivare: dalle norme sul pre-ruolo alle lauree abilitanti fino alla riforma degli ordinamenti didattici e dell’edilizia universitaria”.

