ROMA (ITALPRESS) – Si chiude alla Basilica di Santa Croce al Flaminio la lunga giornata dello sport italiano. Dopo la consegna dei Collari d’Oro 2024, la chiesa romana ha ospitato come da tradizione la Santa Messa degli Sportivi, la cui funzione è stata officiata da Sua Eminenza Reverendissimo Signor Cardinale Baldassare Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Presenti il presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Segretario Generale Carlo Mornati (che ha preso la parola per la Prima Lettura), la vice presidente Claudia Giordani, il membro onorario del CIO Franco Carraro, numerosi membri di Giunta e Consiglio Nazionale e presidenti di Federazioni, discipline associate ed enti di promozione. La parte musicale è stata affidata al Maestro dei Cori e direttore Lorenzo Macrì, che ha diretto i Cori della Fenice e dell’Accademia Vocale Romana, con il contributo del Maestro e organista Lorenzo Porzio, ex medagliato olimpico nel canottaggio.

Ad assistere alla Messa anche atleti di diverse discipline e gruppi sportivi a partire dai medagliati olimpici Caterina Banti (vela), Mara Navarria (scherma), Federico Nilo Maldini (tiro a segno) e Giovanni Abagnale (canottaggio), oltre a numerosi medagliati mondiali ed europei.

“Il mondo dello sport vive il clima culturale e la fatica di questo tempo come tutti noi – le parole del Cardinale Reina -. Siamo ancora capaci di sognare? Quali sono i nostri sogni? Dobbiamo essere persone che vanno in profondità, che non si limitano all’apparenza. Il peso del successo, del potere e dei soldi rischia di schiacciarci e di toglierci la capacità di sognare. Siamo cresciuti sognando, siamo riusciti a realizzare alcuni di quei sogni, anche quelli che sembravano più irrealizzabili. Ci siamo riusciti partendo dai campetti calcati da bambini. Lo sport permette di realizzare i sogni. Non possiamo permetterci di spegnerli. Bisogna essere capaci di sognare, di riempirci l’anima sognando. Attraverso l’esercizio quotidiano dello sport possiamo recuperare la dimensione dei sogni”.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha aggiunto: “Questa chiesa, molto vicina alla nostra sede del Foro Italico, ci appartiene. Condividiamo questa atmosfera e ci auguriamo che sia un buon Natale. E che sia un meraviglioso 2025 per tutto il mondo dello sport”.

