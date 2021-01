Merlo “Tanti mi chiamano per il nuovo gruppo al Senato”

"Non c'è nessun problema con il nuovo gruppo". Lo ha detto il senatore Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri e promotore del gruppo Europeisti-Maie-Centro Democratico in Senato per sostenere il premier Giuseppe Conte. sfe/sat/red