Mentalità Eroica, l’importanza della fatica

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta a Montalcino, in provincia di Siena, "Eroica-Montalcino": la ciclo-storica più famosa del mondo. Per la prima volta gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, hanno partecipato con una loro squadra. Sopra alle loro maglie c'era scritto "Mentalità eroica", il motto che li ha accompagnati per tutta l'avventura. Il loro obiettivo era quello di avvicinare quanti più adolescenti possibili, provando a capire cosa fosse per loro l'Eroica e quali sentimenti gli ispirasse questa mentalità. fsc/gtr