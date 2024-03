Menarini, Aleotti “Governo aiuti lavorando su burocrazia e incentivi”

FIRENZE (ITALPRESS) - Per aiutare l'industria farmaceutica "il governo può lavorare molto sulla parte della burocrazia, può lavorare sulla parte degli incentivi, della formazione, perché abbiamo bisogno di tutti questi aspetti. Abbiamo bisogno di procedure che siano più rapide e che siano competitive con il resto dei paesi sia per registrare i nuovi farmaci che per fare le sperimentazioni cliniche, sia abbiamo bisogno di un recupero della parte dei costi industriali che ci stanno schiacciando. Abbiamo bisogno di nuove risorse formate nelle scuole e nelle università". Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini a margine di una conferenza stampa svoltasi quest'oggi nella sede della Camera di Commercio di Firenze.(ITALPRESS). xb8/trl