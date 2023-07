Meloni “Valorizziamo il nostro patrimonio come con il Pantheon”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Guardate cosa è successo con il Pantheon dove abbiamo scelto di mettere un biglietto accessibile per l'ingresso e questo non ha minimamente scoraggiato i turisti che capiscono il valore di quell'opera. Sono tutte risorse che possiamo reinvestire nel nostro patrimonio per renderlo ancora più fruibile". Così la premier Giorgia Meloni, lasciando gli scavi di Pompei al termine della visita insieme al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione del viaggio inaugurale del collegamento Frecciarossa Roma-Pompei. xc5/vbo/red