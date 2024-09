Meloni “Una guerra su larga scala in Libano non conviene a nessuno”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Sul Libano credo che la grande sfida sia arrivare a un cessate il fuoco, la de-escalation. Israele ha il diritto a difendersi, ma una guerra su larga scala in Libano non conviene a nessuno. Ci sono delle interlocuzioni che si stanno muovendo partendo dalla necessità di fare tutti qualche passo indietro. Mi preoccupa la situazione, ci siamo occupati della sicurezza dei nostri soldati e qui alle Nazioni unite stiamo chiedendo di concentrarsi sulla sicurezza di questi soldati". A dirlo la premier Giorgia Meloni in occasione di un punto stampa a New York a margine del Consiglio dell'Onu. xo9/fsc (video di Stefano Vaccara)