Meloni “Siamo nel pieno di una tempesta ma arriveremo in porto”

"Siamo nel pieno di una tempesta, con un'imbarcazione che ha subito diversi danni, e gli italiani hanno affidato a noi il compito di condurre la nave in porto in questa difficilissima traversata". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera, in occasione del discorso programmatico. sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)