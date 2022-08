Meloni “Reddito di cittadinanza fallimento totale”

"Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi l'anno. Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, ha fallito come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro". Lo afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in un videomessaggio su Facebook. mgg/gsl