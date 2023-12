Meloni “Piano per fare prosperare l’agricoltura in Africa”

DUBAI (ITALPRESS) - "Abbiamo un progetto basato sulla collaborazione ad armi pari con il continente africano, rivolto al settore agricolo: il nostro scopo non è fare beneficenza, perché la mia idea è che l'Africa non ha bisogno di beneficenza ma ha bisogno di qualcosa di diverso che è la possibilità di competere su un piano di parità". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Cop 28 di Dubai. "Dobbiamo far prosperare l'Africa con le proprie risorse, perché possa garantire a se stessa una produzione alimentare sufficiente e una crescita economica". sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)