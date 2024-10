Meloni “Non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani”

ROMA (ITALPRESS) - "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. E' falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo. Noi resteremo fedeli al nostro impegno: lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani, senza chiedere loro nuovi sacrifici", sottolinea in un video sui social la premier Giorgia Meloni. ads/gtr (Fonte video: profilo X di Giorgia Meloni)