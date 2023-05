Meloni “Nessuna pace ingiusta potrà mai essere imposta all’Ucraina”

"Alla pace non si può arrivare con un'opzione di resa da parte dell'Ucraina. Sarebbe ingiusto ma anche molto pericoloso per la pace in Europa e sarebbe un precedente gravissimo per le nazioni del mondo". Così il premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. sat/ (fonte video: Palazzo Chigi)