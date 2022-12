ROMA (ITALPRESS) – “Crediamo che l’Unione europea debba continuare a essere unita al fianco dell’Ucraina contro l’invasione russa. Anche su questo non abbiamo cambiato idea. Il Governo ribadisce il suo essere al fianco di Kiev. In altre parole, piaccia o no a chi vorrebbe voltarsi dall’altra parte, la guerra in Ucraina ci riguarda tutti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni nell’aula della Camera in vista della riunione del Consiglio europeo.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).